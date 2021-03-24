بعد اشادته بموهبتها.. إلهام شاهين لـ جمال العدل :"إن شاء الله نستمتع في رمضان بأعمالك الرائعة"





وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة شكر للمنتج جمال العدل بعدما أشاد بموهبتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت إلهام شاهين صورة لكلام المنتج جمال العدل، وعلقت عليها قائلة :"ًحبي و إحترامى للصديق الغالى و المنتج الكبير جمال العدل، أعتز جدًا برأيك الذى أسعدني كثيرًا".



وتابعت إلهام شاهين قائلة :"أشكرك من كل قلبي، وأتمنى لك كل الخير، و يارب أكون دايما عند حسن الظن بي، و إن شاء الله نستمتع فى رمضان بأعمالك الرائعة".



وكان المنتج جمال العدل قد أشاد بموهبتها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب منشورًا قال فيه:"في حب الهام شاهين و مهنة التمثيل، تظل أعمال الفنان المحترمة والصادقة هى معيار نجاحه وحب الجمهور له هذه هي الهام شاهين و جيلها الرائع الذى اتمنى أن يتعلم منهم بعض وأكرر بعض ممثلات الجيل الجديد المهتمون أكثر بما يرتدون من شنط وجزم أكثر من اهتمامهم بالمهنه و آدابها ".



وفي سياق آخر، يعرض للمنتج جمال العدل في السباق الرمضاني المقبل مسلسل "حرب أهلية"، وهو بطولة يسرا، باسل خياط، سينتيا خليفة، رشد الشامي، برلنتي فؤاد، جميلة عوض، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل.