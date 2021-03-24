عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي





شهدت الساعات القليلة الماضية تلقى واحد من نجوم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي عرض من أحد أندية الوسط التي تنافس في الدوري التركي للحصول على خدماته.





وأشارت بعض المصادر المقربة من أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي أنه يمتلك عرض من أحد أندية الدوري التركي والتي ترغب في الحصول على خدماته.





ولفتت تلك المصادر إلى وجود رغبة كبيرة من جانب اللاعب لخوض تجربة الإحتراف الأوروبي خلال الفترة القادمة ويسعى إلى السير على خطى مصطفى محمد المنتقل لجالطة سراي.





ومن المُنتظر أن يحسم النادي الأهلي مصير أحمد ياسر ريان عقب عودة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وأخذ رأيه حول ما إذا كان الفريق يسعى إلى عودته الموسم القادم من عدمه.