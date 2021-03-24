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الإصابة تُبعد جرينوود عن المنتخب الإنجليزي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خروج مهاجم مانشستر يونايتد ميسون غرينوود، من تشكيلة منتخب إنجلترا قبل بطولة أوروبا تحت 21 عاماً بسبب الإصابة.
وسينضم تود كانتويل لاعب وسط نوريتش سيتي إلى تشكيلة المدرب إيدي بوثرويد المكونة من 23 لاعباً بدلاً من غرينوود الذي سجل هدفاً في خسارة يونايتد 1-3 أمام ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي الأحد الماضي.
وأحرز غرينوود (19 عاماً) منذ بدء الموسم الماضي 22 هدفاً وهي أعلى حصيلة لمراهق في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا وفقاً لشركة أوبتا للإحصاءات.
وتلعب إنجلترا مع سويسرا يوم الخميس، قبل أن تواجه البرتغال بعدها بثلاثة أيام ثم تلعب مع كرواتيا في 31 مارس (آذار) الجاري ضمن منافسات دور المجموعات.
وستقام الأدوار الإقصائية للبطولة القارية في المجر وسلوفينيا خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران).

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