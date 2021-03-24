غريب يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب الأولمبى





يخوض المنتخب الأولمبي المصري اليوم الأربعاء مرانه في تمام الساعة الرابعة عصرًا على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة الدولي.





وكان المدير الفني للفراعنة قرر إستدعاء اللاعبين في فترة التوقف الدولي رغم عدم الإرتباط بأي مواجهات للوقوف على مستوى بعض العناصر إستعدادًا لأولمبياد طوكيو.





في الوقت الذي قرر فيه غريب أيضاً خوض بعض التدريبات اليومية على الملعب الفرعي وسيكون مران اليوم بحضور وسائل الإعلام.





يُذكر أن لاعبي المنتخب الأولمبي سوف يغادرون إلى منازلهم دون التقيد بالمبيت في فندق الإقامة في الوقت الذي ينتظر فيه شوقي غريب وجهازه قرعة دور المجموعات التي تقام شهر أبريل القادم.