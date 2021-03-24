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تراجع مؤشر الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
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تراجع مؤشر الأسهم الياباني نيكي اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ تقوضت الآمال في تحسن الاقتصاد العالمي بفعل تجدد المخاوف حيال عودة إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا ونزول أسعار النفط.

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 2.04 بالمئة إلى 28405.52 نقطة. وهبط توبكس الأوسع نطاقا 2.18 بالمئة إلى 1928.58، مسجلا أكبر نزول له بالنسبة المئوية منذ 26 فبراير وخسائر لثالث جلسة على التوالي.

وقادت أسهم الطاقة الخسائر، إذ تسبب مد ألمانيا لإجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في الحد من التوقعات بانتعاش للنمو الاقتصادي والطلب على النفط.

لكن بعض أسهم التكنولوجيا تلقت دعما من خطط لزيادة الاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات المتطورة لتخفيف حدة عجز عالمي في الإمدادات.

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