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الليلة.. كريم محمود عبد العزيز وشقيقه ولؤي ضيوف برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستضيف الفنان أمير كرارة الليلة في برنامجه "سهرانين" الفنان كريم محمود عبد العزيز، وشقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز، والمطرب لؤي، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة "ON E".

ومن المقرر أن يتحدثوا خلال ذلك اللقاء عن بدايتهم الفنية، وعن تفاصيل أعمالهم المقبلة، مع تقديم لؤي لبعض الأغاني الممتعة لإدخال البهجة على المشاهدين.

وكانت الصفحة الرسمية للقناة قد روجت لذلك اللقاء، من خلال حسابهم الشخصي على موقع "تويتر"، حيث قاموا بنشر برومو الحلقة، وعلقوا عليه قائلين:" انتظرونا والجزء الأول من حلقة حلوة ومميزة جدًا من برنامج سهرانين كريم ومحمد محمود عبدالعزيز ولؤي في ضيافة أمير كرارة الأربعاء الساعة 10 مساء على ON".

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