التعليم تمنع دخول طلاب الأول والثاني الثانوي للامتحان بكتاب المدرسة وتكشف مفاجأة





كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مفاجاة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وذلك خلال الامتحانات التي يتم عقدها ورقيا في شهري أبريل ومايو المقبل.



وقالت الوزارة في خطاب معمم علي جميع المديريات التعليمية لتعميمه علي المدارس: يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الاساسية لكل مادة وتكون من اعداد المركز القومي للامتحانات وتقوم المدرسة بتوزيعها علي الطلاب للاستعانة بها اثناء عقد الامتحانات لتكون بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.



وقالت الوزارة: تكون اجابة الطالب من خلال بابل شيت وفق النموذج الذي سيتم ارساله المديريات.