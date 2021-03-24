تفاصيل الموجة ١٧ لإزالة التعديات على نهر النيل في الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال حملات ازالة التعديات علي جانبي نهر النيل في اطار الموجة 17 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة.



واوضح المحافظ ان إجمالي ما تم ازالته منذ بدء الحملات السبت الماضي يبلغ 181 حالة تعدي بمساحة اجمالية قدرها 28943 متر مربع بنطاق احياء شرق وغرب المنصورة ومراكز المنصورة وأجا وشربين وطلخا وميت غمر، واضاف المحافظ ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالدقهلية.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء أعمال موجة الازالات، مؤكدا علي اهمية اعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها اولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.