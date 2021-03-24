Advertisements

الخشت: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 13 كلية بجامعة القاهرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 13 كلية من كليات الجامعة انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 وهي: التخطيط الإقليمي والعمراني، التربية للطفولة المبكرة، الآداب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، طب الأسنان، الهندسة، الآثار، الإعلام، الطب البشري، التربية النوعية، المعهد القومي للأورام، معهد التمريض.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن باقي الكليات ستنتهي تباعًا من الامتحانات، بحد أقصى بداية شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الجمع بين نظامي الامتحانات الحضوري والإلكتروني أدى لتقليل الكثافات، حيث أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات.

وأوضح الدكتور الخشت، أن بعض الكليات أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان؛ كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل إعلانها خلال الأيام القادمة، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول شهدت التزامًا تامًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الاحترازية التي اتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، حيث تم التشديد على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون فيها لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، نجحت في إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في 8 كليات وهي الإعلام، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، حيث أدى الامتحانات إلكترونيًا 3338 طالبا وطالبة في كلية الإعلام، و11421 في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و124 طالبا وطالبة في كلية الهندسة، و25424 طالبا وطالبة في كلية العلاج الطبيعي، و4622 طالبا وطالبة في كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة نهاية شهر فبراير الماضي وتختتم مع بداية شهر أبريل، في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يحدد كابتن منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ نصف ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يحتفظ بلقب نادي القرن في أوروبا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ ساعتين

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف حقيقة تلقي لقاح فيروس كورونا مقابل مبلغ مالي

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

10:52 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها