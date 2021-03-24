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الأرصاد تناشد المواطنين غلق النوافذ بسبب الرمال.. وتنصح المرضى بعدم الخروج

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن عددا من التحذيرات الهامة تزامنا مع التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد من نشاط رياح مثيرة للرمال والأترية تصل للعاصفة، وانخفاض حاد فى درجات الحرارة.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين عدم تخفيف الملابس، وعدم ارتداء الملابس الصيفية، وغلق النوافذ جيدا، مؤكدة أنه يفضل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفيه عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء، فضلا عن القياده بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل 8 درجات، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد. تصل للعاصفة على شمال الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وطقس لطيف على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

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