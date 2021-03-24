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"التعليم" تعلن عن امتحان تكميلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في هذه الحالة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل النتيجة النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والمقرر عقد امتحانات ورقية لهم في أبريل المقبل.

يقول الخطاب عن نتيجة الفصل الدراسي الأول: تكون نتيجة الطالب اجتياز ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان واذا تغيب الطالب بعذر قهري يقبله مدير الإدارة أو تعرض لمشكلة تقنية.

وأضافت الوزارة: في حالة عدم الاجتياز يعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحانات المقرر عقدها في مايو وابريل بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

أما عن نتيجة التيرم الثاني قالت الوزارة في خطابها: تمثل ١٠٠٪؜ من الدرجة العظمي للمادة وتحسب من خلال متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب في الامتحان الذي سيعقد في شهري أبريل ومايو.

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