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عميد ألسن عين شمس تكرم المشاركين في مسابقة "ألسنيون يبتكرون"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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كرمت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، طلاب الكلية المشاركين في فعاليات المسابقة الأولى للابتكار تحت شعار "ألسنيون يبتكرون"، والتي عقدت بكلية الألسن جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.م. رضوى قطيط، مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية الألسن.

حيث فاز بالمركز الأول، على مستوى الدراسات العليا، مشروع "دفتر" لصاحبته يمنى بريقع والذي يعد برنامج من برامج الترجمة الشفهية بمساعدة الحاسو ب (CAt Tools) والوحيد المُصمم خصيصًا للترجمة التتبعية ومساعدة المترجم التتبعي على تقديم محتوى دقيق وبنتائج أفضل من الطريقة التقليدية، كما فاز بالمركز الثاني على مستوى الدراسات العليا كل من عماد سعد وفادي سامي مناصفة، حيث تقدم كل منهما بفكرة قاموس متخصص مبتكر، الأول يخدم متعلمي اللغة الإيطالية بتقديم محتوى قاموس اصطلاحي إيطالي-عربي، والثاني بتقديم محتوى قاموس متخصص في مصطلحات البورصات وأسواق المال.

أما على مستوى مرحلة الليسانس، فقد فازت بالمركز الأول إسراء جمال على فكرتها المبتكرة لتعليم اللغات غير اللاتينية مثل العربية واليابانية باستخدام كروت مبتكرة وأفلام متحركة تربط شكل الحرف بصوته. كما فاز بالمركز الثاني كل من فريق Titans، وفكرة موقع تقديم خدمات للمترجم الحر، مناصفة مع فريق YPC أو القاموس الروسي البسيط والذي يهدف إلى تطوير برنامج قاموس عربي-روسي يخدم كل من متعلمي اللغة الروسية من العرب والمترجمين من اللغة الروسية وإليها.
عميد ألسن عين شمس تكرم المشاركين في مسابقة "ألسنيون يبتكرون"
عميد ألسن عين شمس تكرم المشاركين في مسابقة "ألسنيون يبتكرون"
عميد ألسن عين شمس تكرم المشاركين في مسابقة "ألسنيون يبتكرون"
عميد ألسن عين شمس تكرم المشاركين في مسابقة "ألسنيون يبتكرون"

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