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محافظ قنا: محطة معالجة قرية الأشراف بقيمة تصل إلى 460 مليون جنيه (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنه واصل جولاته الميدانية بتفقد المراحل النهائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الأشراف البحرية لخدمة قري شمال مدينة قنا، والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
جاء ذلك برفقة المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية لتعمير الريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بالمحطة ومن ضمنها 24 حوض معالجة تنقسم الى "4 أحواض لاهوائي، 4 أحواض ترددي، 16 حوض إنضاج، 2 حوض تخزين حمأة.

وأضاف، أنه يجري الأن الانتهاء من الحائط الساند لحماية المحطة من اختار السيول، موجها مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمحطات الرفع الرئيسية في أسرع وقت لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار الداودي، إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 460 مليون جنيه حيث تقع محطة المعالجة على مساحة 245 فدان، بطاقة استيعابية تصل إلى 29 ألف م3 يوم كمرحلة أولي تصل اللي 40 ألف م3 يوم كمرحلة ثانية وتبلغ تكلفتها الإجمالية 272 مليون جنيه، مؤكدا أن المشروع سوف يستهدف 7 قرى لخدمة أكثر من 130 ألف نسمة من أهالي قرى شمال مدينة قنا.

يذكر أن حجم الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا بلغت ٦.٥ مليار جنيه من خلال تنفيذ ٦٧ مشروع مياه شرب ما بين محطات وشبكات مياه ويجرى الأن استكمال تنفيذ ٩ مشروعات أخرى بالإضافة الى تنفيذ ١٠ مشروعات في قطاع الصرف الصحي كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروع أخر.
محافظ قنا: محطة معالجة قرية الأشراف بقيمة تصل إلى 460 مليون جنيه (صور)
محافظ قنا: محطة معالجة قرية الأشراف بقيمة تصل إلى 460 مليون جنيه (صور)
محافظ قنا: محطة معالجة قرية الأشراف بقيمة تصل إلى 460 مليون جنيه (صور)
محافظ قنا: محطة معالجة قرية الأشراف بقيمة تصل إلى 460 مليون جنيه (صور)
محافظ قنا: محطة معالجة قرية الأشراف بقيمة تصل إلى 460 مليون جنيه (صور)
محافظ قنا: محطة معالجة قرية الأشراف بقيمة تصل إلى 460 مليون جنيه (صور)

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