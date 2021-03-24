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المعسكر المؤيد لنتنياهو يحصل على 59 مقعدا في الكنيست من أصل 120

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:23 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بأن المعسكر المؤيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل على 59 مقعدا في الكنيست من أصل 120 بعد فرز نحو 90% من الأصوات مما يصعب عليه تشكيل الحكومة.

 

 وأشارت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية إلى تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو بـ31 مقعدا.

 

وأظهرت نتائج العينات الانتخابية فوز حزب "يوجد مستقبل" بـ18 مقعدا، والقائمة المشتركة بـ9 مقاعد و"أزرق أبيض" بـ7 مقاعد، وحزب "يمينا" المتشدد بـ7 مقاعد في الكنيست، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

 

وبعد الانتخابات التي جرت في مارس 2020، وقع جانتس ونتنياهو على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، تجنبا للذهاب إلى انتخابات جديدة بعد جولتي انتخابات قبل ذلك في أبريل، وسبتمبر 2019، وبعدما تعذر على أحدهما منفردا الحصول على أغلبية 61 مقعدا لتشكيل الحكومة.

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