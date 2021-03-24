الخميس.. مؤتمر الجمعيه المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى



يشارك فى المؤتمر نخبة من أساتذة الكبد والجهاز الهضمى فى مصر من مختلف الجامعات والمعاهد البحثيه ومستشفيات الجيش والشرطه والاكاديمية الطبيه العسكرية وكليه طب القوات المسلحه وعدد من الخبراء الأجانب والعرب.

تعقد الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعديه بالقاهرة، مؤتمرها السنوى التاسع عشر يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس الساعه التاسعه صباحاويقام الموتمر فى الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مارس على مدار ٣ ايام باحدى فنادق القاهره.