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الخميس.. مؤتمر الجمعيه المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تعقد الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعديه بالقاهرة، مؤتمرها السنوى التاسع عشر يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس الساعه التاسعه صباحا
ويقام الموتمر فى الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مارس على مدار ٣ ايام باحدى فنادق القاهره.

يشارك فى المؤتمر نخبة من أساتذة الكبد والجهاز الهضمى فى مصر من مختلف الجامعات والمعاهد البحثيه ومستشفيات الجيش والشرطه والاكاديمية الطبيه العسكرية وكليه طب القوات المسلحه  وعدد من الخبراء الأجانب والعرب.

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