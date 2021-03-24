ألسن عين شمس تمحو أمية ١٣٢٨ مواطن في دورة يناير ٢٠٢١







استطاع طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس محو أمية ١٣٢٨ مواطنا في دورة يناير ٢٠٢١ وتحصل بذلك الكلية على المركز الثالث على مستوى كليات الجامعة المشاركين بمشروع محو الأمية الذى تتبناه إدارة الجامعة برئاسة أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



جدير بالذكر أن جامعة عين شمس تصدرت ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية وفقًا لنتائج دورة يناير ٢٠٢١، حيث تمكن طلاب جامعة عين شمس من محو أمية ٧٩٩٥ مواطنًا وفقًا لنتيجة دورة يناير ٢٠٢١، وتعد هذه هي المرة الثانية علي التوالي بعد تصدر جامعة عين شمس للجامعات المصرية في مجال محو الامية في دورة أكتوبر الماضي.



وأوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي تبذلها إدارة الجامعة برئاسة أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، اشراف ودعم أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة أ.د. عاشور عمري، ومركز تعليم الكبار بالجامعة برئاسة د. إسلام السعيد مدير المركز ومنسق عام جامعة عين شمس للمشروع؛ من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية، بالإضافة إلى الدور التنسيقي المهم الذي يقوم به مركز تعليم الكبار مع وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة في المشروع وهي كليات: البنات، الآداب، الحقوق، التجارة، الألسن، التربية والتربية النوعية.



و أوضحت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه النتيجة المشرفة لأحفاد رفاعة، تأتي بعد عدد من الفعاليات كان من أبرزها إطلاق قافلة تنويرية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار، وفق البروتوكول الموقع بين الجامعة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة د عاشور العمرى، وحى الوايلي لحث المواطنين على المشاركة في فعالياتها، والتى أسفرت عن استجابة عدد كبير من المواطنين للاشتراك بها، وتخطوا الإختبارات بمساعدة طلاب الكلية الذين قاموا بأداء واجبهم الوطنى نحو أفراد المجتمع المحيط بهم.