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البدري يحدد كابتن منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على إسناد شارة قيادة المنتخب الوطني إلى عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة كينيا في تصفيات أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب كينيا، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022 بالكاميرون.

وبحسب مصدر مطلع داخل المنتخب الوطني، فإن عمرو السولية سيحمل شارة قيادة المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر حال مشاركته، ويليه أحمد حجازي ثم محمد النني ثم محمد صلاح.

وفي سياق متصل، ضمت قائمة منتخب مصر كل من:
محمد الشناوى- محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر -محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش- علي جبر- أحمد أيمن منصور- ياسر إبراهيم- محمد النني- عمرو السولية- طارق حامد - حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي - مصطفى فتحي- محمد مجدي أفشه- مصطفي محمد- حسام حسن- أحمد ياسر ريان- محمد شريف.

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