رئيس جامعة عين شمس يتفقد جناح الجامعة المشارك في معرض رواد للتخطيط الوظيفي









أجرى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية لجناح الجامعة، المشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض "رواد للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل"، وذلك ضمن مشاركة مكثفة من شباب الخريجين والدارسين بمختلف الجامعات المصرية، ويعد مركز التوظيف بجامعة عين شمس هو اول مركز يتم انشائه علي مستوي الجامعات الحكومية، كما تعد مشاركته ركيزة أساسية جديدة في مفهوم تبني ابناء جامعة عين شمس لقيادة سوق العمل.



وخلال جولته اكد الدكتورمحمود المتيني، رئيس الجامعة، علي ضرورة ريادة المركز لمجال التأهيل الوظيفي واعداد الطلاب والخريجين لمواجهة سوق العمل وتحدياته، وقد قدمت جامعة عين شمس من خلال مركز التوظيف ١٥ منحة مجانية لشباب المشاركين بالمؤتمر ايمانا من الجامعة بضرورة المشاركة الفاعل



كما شهد جناح الجامعة إقبالا كثيفا من الطلاب للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز سواء لابناء الجامعة او لشباب الخريجين من الجامعات المختلفة.



كما شاركت جامعة عين شمس في ندوة بحضور د ايمن فريد مدير مركز التوظيف بالجامعة، استاذة سمر السعدني المدير التنفيذي للمركز، تناولت الجلسة مستقبل سوق العمل والوظائف القادمة مستقبلا، ودور الدولة والجامعات في اعداد وتأهيل الشباب لمواجهة تحديات المستقبل.





وصرح الدكتور ايمن فريد، ان جامعة عين شمس برئاسة ا. د محمود المتيني قد حرصت حرصا شديدا في التركيز علي تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل.