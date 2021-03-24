نقيب الأشراف يعزي دولة الإمارات في وفاة وزير المالية



تقدم محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء للشيخ محمد راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في وفاة شقيقه الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم.





وقدم نقيب السادة الأشراف خالص التعازى لدولة الإمارات العربية المتحدة فى فقيدها الراحل الذى كان من أول رجالات الدولة الإمارتية في منصبه، وأحدث طفرة اقتصادية هائلة في بلاده بفضل العمل الدوؤب من أجل رفعة وطنه.



ودعا السيد محمود الشريف، الله عز وجل أن يغفر للفقيد ويرحمه، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يتغمده برحمته، وأن يلهم رجال دولة الإمارات الصبر والسلوان على رحيل فقيدهم.