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رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح مجمع الملاعب الجديد ويطلق مبادرة "حرم رياضي جامعي صحي"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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افتتح اليوم الإربعاء الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال تطوير مجمع الملاعب المفتوحة بكلية التربية الرياضية بنين بأبي قير.

وذلك بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

حيث أكد رئيس الجامعة، أن افتتاح تلك الملاعب يأتي في إطار إيمان إدارة جامعة الإسكندرية بأهمية الأنشطة الرياضية، ودعمها واكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتطوير الملاعب وتطوير البرامج الدراسية بالكلية، لتخريج طلاب قادرين على تمثيل مصر في كافة المحافل الرياضية الدولية.
وحث رئيس الجامعة، كافة طلاب جامعة الإسكندرية على المشاركة في كافة الأنشطة الرياضة والتي تسهم في اكتشاف المواهب الشابة لدي الطلاب، مؤكدا أنه سيتم الاستفادة من أعمال تطوير الملاعب في خدمة النوادي الرياضية الكبرى بالإسكندرية لدعم الرياضة بالمدينة.
وقدم قنصوة الشكر للدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد سعد عميد كلية التربية الرياضية للبنين السابق على جهودهم المبذولة للارتقاء بالمنظومة الرياضية بالجامعة.
واستمع رئيس الجامعة ونائبه لمقترحات أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتطوير الأداء داخل الكلية، وضرورة حث وتشجيع الطلاب على المشاركة في كافة الأنشطة الرياضة المحلية والإقليمية والدولية لرفع اسم مصر وجامعة الإسكندرية عاليا وخفاقا في كافة المحافل الرياضية الكبرى.

وأشاد الدكتور هشام جابر، بما تم إنجازه من أعمال التطوير والتجهيزات اللازمة لتطوير مهارات الطلاب ودعم الأنشطة الرياضية بالجامعة، لافتًا أن ماتم إنجازه يعد ثمرة جهد وعمل متواصل بين كافة الإدارات لدعم الأنشطة الطلابية بجامعة الإسكندرية.

فيما أكد الدكتور محمد بلال، أن أعمال التطوير شملت افتتاح مجمع الملاعب المفتوحة، وأعمال الصيانة بحمام السباحة، واستخراج المياة الجوفية لري الملاعب، فضلًا عن افتتاح منطقة لممارسة اللياقة البدنية للطلاب في الهواء الطلق، وذلك ضمن إطار مبادرة "حرم رياضي جامعي صحي" لطلاب الجامعة والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، تعد اول كلية في تفعيل تلك المبادرة.

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