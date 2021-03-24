"خسر العالم العربي قائدًا عُرف بذكائه".. بكلمات مؤثرة نانسي عجرم تنعي الشيخ حمدان بن راشد

نعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الشيخ حمدان بن راشد، نائب حاكم دولة الإمارات ووزير المالية الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".



كتبت نانسي عجرم تغريدة جديدة، قالت فيها:"خسر العالم العربي قائدًا عُرف بذكائه وحكمته، نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد محزن جدًا، أحرّ التعازي لحكام وشعب الإمارات العربية المتحدة الحبيبة".



وفي سياق آخر، طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغنية جديدة لها حملت عنوان"أمي" على طريقة الفيديو كليب، وذلك من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أميل فهد، ألحان يحيى الحسن، توزيع باسم رزق، ومن إخراج سمير سرياني.