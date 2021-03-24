إطلاق سراح مئات المتظاهرين في ميانمار

أطلق السلطات في ميانمار، اليوم الأربعاء، سراح 628 متظاهرا من المناهضين للانقلاب العسكري في البلاد، الذي وقع في مطلع الشهر الماضي، وفقًا لتلفزيون ميانمار الحكومي.

وكانت حافلات مليئة بالشباب الذين بدت عليهم السعادة ويرفعون شارة التحدي بثلاثة أصابع التي تبنتها حركة الاحتجاج.

وأفاد تلفزيون ميانمار الحكومي، بأن السجناء هم مئات الطلاب الذين اعتقلوا في أوائل مارس، في أثناء تظاهرهم ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة.

وقد أطاح جيش ميانمار، في 1 فبراير الماضي، بالحكومة المدنية وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات الأخيرة في البلاد.