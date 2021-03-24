"معًا لتوعية أطفالنا من التحرش".. برنامج تدريبي لخريجي الأزهر بمطروح



يتضمن البرنامج دروسًا توعوية حول التحرّش الجنسيّ بالأطفال، بالإضافة إلى وسائل تفادي التحرّش من خلال توعية الأطفال للبعد من المتحرّشين، وإخبار جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتحرشين، كما يتضمن البرنامج تعلم بعض فنون الدفاع عن النفس، وكذلك دروسًا عن كيفية قراءة لغة الجسد للأشخاص، بجانب تقوية الجانب الديني لدي الأبناء، وتقوية الحوار في محيط الأسرة والتوازن في استخدام أساليب التنشئة الاجتماعية المناسبة لكل طفل علي حدة، معتمدين في ذلك على الموسيقى والرسم باعتبارهما من أقرب وسائل التواصل مع الأطفال، لإيضاح الفكرة لهم بطريقة سلسة ومبسطة.



حضر الافتتاح الشيخ عبد العظيم سالم - رئيس فرع المنظمة بمطروح، وأسامة المرسي- مدير عام مكتبة مصر العامة، والشيخ كارم أنور عفيفي - أمين عام فرع المنظمة، وإلهام جلال- المدير الاداري للمنظمة.

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمرسي مطروح، برئاسة الشيخ عبد العظيم سالم، البرنامج التدريبي التوعوي تحت شعار "معا لتوعية أطفالنا من التحرش"، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة لمدة ٥ أيام بمقر المكتبة، يأتي ذلك في إطار تحقيق الأهداف المشتركة لدور مختلف الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، من أجل الوقوف في وجه انتشار التحرش بالأطفال، ووقايتهم من هذا الجُرم الدنيء.