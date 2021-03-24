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استعدادات جامعة عين شمس لإطلاق قافلتها التنموية الشاملة لمحافظة قنا 

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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 تستعد جامعة عين شمس لإطلاق قافلتها التنموية الشاملة لمحافظة قنا، وذلك تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع ، حيث ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع وإشراف عام الدكتور شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف استاذة سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع قافلة التنمية الشاملة لقرية أبو دياب غرب بمركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك خلال الفترة من ٢٧ مارس وحتى ٣٠ من الشهر ذاته لخدمة المواطنين في العديد من المجالات. 

وذلك تحت رعاية

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و السيد اللواء طيار أ.ح..أشرف غريب الداودي محافظ قنا والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

ومن المقرر أن تشمل القافلة عددًا من المحاور من بينها المحور الطبي الذي يوفر الكشف المجاني في مختلف التخصصات والتوعية الصحية ومحور محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة ا.د. عاشور العمرى ، فضلًا عن توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.إلي جانب صرف الأدوية مجانًا من صيدلية القافلة.

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