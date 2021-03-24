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أسعارنا أقل من السوق العالمي.. وكيل التموين يكشف استعدادات الوزارة لشهر رمضان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف اللواء الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين، عن استعدادات الوزارة لتوفير السلع خلال شهر رمضان.

وأضاف "حامد"، خلال حواره ببرنامج "أمن وامان" عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء، أنه بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية يتم توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، وعلى رأسها الخبز، الذي يتم توفيره على فترات معينة خلال الشهر الكريم، منوهًا بأن جميع المخابز تعمل على مدار اليوم خلال شهر رمضان، بعضها يعمل صباحًا وبعضها قبل الإفطار، وبعضها قبل السحور، ومن يغلق مخبزه خلال شهر رمضان يتم وقف حصته فورًا، وهناك منظومة رقابية للتفتيش على المخابز والأسواق.

وتابع وكيل أول وزارة التموين، أن هناك تنسيق تام مع جهاز الخدمات العامة الخاص بالقوات المسلحة، وشركة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، والشركات التي تقيم شوادر ومنافذ تسويقية متنقلة لتوفير السلع خلال شهر رمضان، موضحًا أن هناك مخزون استراتيجي كبير من السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والارز والشاي، إلى جانب توافر لحوم مصرية وسودانية ومجمدة ودواجن وأسماك بأسعار أقل من أسعار السوق العالمي.

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