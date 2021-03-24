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أوساكا تأمل أن يمنحها تعديل جدولها المزيد من البطولات الكبرى

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
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لا تفضل نعومي أوساكا قضاء فترات طويلة ومزدحمة بعيداً عن أوقات الراحة في منزلها، ولذلك ستعيد تخطيط الجزء الأوروبي من جدولها للبطولات على أمل تعزيز آمالها في الفوز باللقب في بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون.



وقالت أوساكا، التي ستنافس هذا الأسبوع في بطولة ميامي المفتوحة بالقرب من المكان الذي نشأت فيه، إنها تسعى للنجاح دوما، لكنها لا تزال تحاول تشكيل جدول بطولاتها لتوفير أفضل فرصة للنجاح.



وأضافت اللاعبة اليابانية "لست واثقة حقاً فيما سيكون الجدول المعتاد، لكنني لم أفكر مطلقاً في أن أكون لاعبة تخوض بطولة أسبوعا بعد أسبوع. شخصياً أشعر بالحنين للوطن وهذا يشعرني بالحزن في بعض الأحيان".



وفازت اليابانية الحائزة على أربعة ألقاب كبرى بلقبها الثاني في أمريكا المفتوحة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأتبعت ذلك بثاني انتصاراتها في أستراليا المفتوحة في فبراير (شباط) الماضي.



ورغم نجاحها في البطولتين، لكن اللاعبة البالغ عمرها 23 عاماً لم تتجاوز الدور الثالث في رولان غاروس أو بطولة نادي عموم إنجلترا.



وقالت أوساكا "أحب السفر إلى مكان ما والتركيز فقط على خوض البطولة، بالنسبة لي هذا شيء تعلمته ويناسبني. أتمنى أن ينجح الأمر بالنسبة لي هذه المرة في أوروبا لأن نتائجي هناك لم تكن جيدة بما يكفي، لكني أشعر أنه كل عام أشارك فيه في البطولات أدرك المزيد عن نفسي ونوعية جدول البطولات الذي أود خوضها".



وأوساكا المصنفة الثانية في ميامي ولن تشارك في الدور الأول في البطولة التي تستمر أسبوعين، وتملك فرصة إزاحة حاملة اللقب آشلي بارتي من صدارة التصنيف العالمي للتنس.

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