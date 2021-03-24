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السودان يفرض إغلاقا جزئيا في الخرطوم لمواجهة كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:47 م
السودان
السودان
وكالات
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قال مصدر سوداني رفيع، في تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، إن هناك توصيات رفعت للجنة الطوارئ العليا بينها فرض إغلاق جزئي في الخرطوم لمواجهة فيروس  كورونا.

 

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة السودانية، أن عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة فى السودان ارتفع إلى 13437 حالة، ووفاة 833 شخصا، فيما بلغت جملة المتعافين 6730 معافى.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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