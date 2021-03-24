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ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
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حصلت "الفجر"، على صورة المتهمة بخطف رضيعا من داخل مستشفى للأطفال بالسيدة زينب. 
 
وكان رجال مباحث القاهرة نجحوا في إعادة الطفل بعد أن خطفت طبيبة مزيفة رضيعا من داخل مستشفى شهير للأطفال بحي السيدة زينب، وذلك بعد القبض على المتهمة التي تنكرت في ملابس طبيبة وقامت بارتكاب الواقعة، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.
 
وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب يفيد ورود بلاغ من ربة منزل، مقيمة بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، قررت تعرض طفلها الرضيع للاختطاف منها أثناء وجودهما داخل مستشفى شهيرة للأطفال بدائرة القسم، على يد سيدة ترتدي "بالطو أبيض" ادعت أنها ستوقع الكشف الطبي عليه.
 
وقررت والدة الطفل المختطف في بلاغها، أن المتهمة طلبت منها ترك طفلها للكشف عليه واستيفاء بعض الأوراق الخاصة به والمطلوبة للمستشفى، وفور عودة الأم وجدت السيدة قد اختطفت رضيعها ولاذت بالفرار.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، ومن خلال أقوال والدة الطفل وفحص جميع كاميرات المراقبة، تم تحديد خط سير المتهمة وبرفقتها الطفل الرضيع، حيث تبين أن المتهمة استقلت فور خروجها من المستشفى، عددا من سيارات الأجرة لتمويه مراقبتها، حتى وصلت إلى محطة مترو محمد نجيب، واستقلت مترو الأنفاق ، تم ضبطها وإعادة الرضيع لأحضان أسرته وتولت النيابة التحقيق.

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