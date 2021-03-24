"التموين": تكريم 3 من منسقي الوزارة فى جائزة التميز الحكومي





كرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منسقي وزارة التموين والتجارة الداخلية لجائزة مصر للتميز الحكومي ثلاث جوائز لجهدهم فى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى جائزة التميز الحكومي لافضل موظف حكومي – افضل فريق عمل لتحسين مستوي جودة الحياة من مستوي معيشة وخدمات مقدمة والتى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتكوين جهاز ادارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة لتحقيق التنمية المستدامه بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتعزيز مكانة مصر العالمية .





الجوائز التى حصدها موظفوا الوزارة جاءت للتنسيق الجيد بين الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واعتمادهم على التكنولوجيا الحديثة للتواصل فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي وهم :

( غاده علام - المشرف على ادارة رعاية العاملين والادارة العامة لادارة للتطوير المؤسسئ، والاستاذ محمد صبري - المشرف على الادارة العامة لادارة وتنمية المواهب، و الاستاذة / ميادة سيوفي - مديرة مكتب مستشار وزير التموين لنظم المعلومات ) .





يذكر ان الوزارة كانت قد تقدمت بــ 16 مشارك للفئات المختلفة ف جائزة الابداع والابتكار، وجائزة القيادة، وفرصة العمل، والموظفيين، وجائزة المواقع الاليكترونية، والوزارة والجهات التابعة واضيف اليها جائزة مراكز خدمة المواطنين والتى تم اضافتها بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، فى إطار منظومة التحول الرقمي بانشاء 300 مركز من خطة تستهدف انشاء 600 مركز على ثلاث سنوات، بتكنولوجيا حديثة تواكب احدث النظم العالمية فى الاتصالات لتلبيتة احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، استطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية تشغيلهم تحت اشراف الوزارة من خلال شباب الخدمة العامة، وعدد كبير من العاملين بها، تم تدريبهم بالجامعات ومعهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للادارة، والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، يذكر أن أهداف جائزة التميز الحكومي طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، الهدف منها هو نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الادارى لتحقيق رضا المتعاملين والارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية، ودعماً للشفافية المؤسية والعمل بروح الفريق لاحداث نقله فى الاداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدارت البشرية، وتعظيم روح الابتكار والابداع، والقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة للمؤسسات الحكومية.





وقد جاء حصول مرشحى وزارة التموين على الجوائز الثلاث نتاج للأنجاز والأداء المستقبلى، والتفكير الإبتكاري، والتعلم والفكر المتميز، والوعى الريادي وكذلك الايجابية فى الشخصية التى أهلتهم للتواصل والتنسيق الجيد مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى الجائزة.





وقد اكد العميد خالد شرف – مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والشئون المالية والادارية، أن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد علي الاستمرار في التدريب وبصفة خاصة الكوادر الشبابية بالوزارة ومديريات التموين والقطاعات التابعة للوزارة علي النظم الالكترونية الحديثة لتواكب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتحول الرقمي الذي يمكن الدولة والوزارة بصفة خاصة فى تقديم الخدمات التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم، سواء فى مراكز خدمة المواطنين او القطاعات الاخري، لتسهيل تداول السلع وحوكمة التعامل.







