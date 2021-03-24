ضبط ١٢٣٥ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

نجحت شرطة التموين في ضبط 1235 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 4،27 طن لحوم مستوردة "كبدة مجمدة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "حروق تجميد" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وذلك بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.



وتمكنت الجهود من ضبط (5٫1 طن "دقيق فاخر، عسل جلوكوز" معبأة داخل براميل وأجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر")، تمهيدًا لإدخالها فى عمليات تصنيع الحلوى وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بمحافظة الشرقية.



وأسفرت الجهود عن ضبط (7٫5 طن "شطة مطحونة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بالبحيرة، وضبط (35،14 طن "جلسرين طبى، صودا كاوية، سلفونيك "مستلزمات إنتاج" - 4،8 طن منظفات صناعية مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بالمنوفية.



ونجحت الجهود في ضبط (30 طن "أعلاف حيوانية" بها نقص بالأوزان بمقدار 1،2 طن في إجمالي الكمية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.



وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك اضطلعت الإدارة وفروعها الجغرافية بتنفيذ حملات نوعية مكبرة لضبط السلع الغذائية المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر استهدفت محلات ومخازن الياميش والتمور، أسفرت عن ضبط (92) قضية، بإجمالي مضبوطات (91،685 طن "تمور، ياميش"- عدد 12،818 لفة "قمر الدين")، أبرزها ضبط (15 طن "تمور، كاجو، زبيب، جوز هند" بدون مستندات "مجهولة المصدر" – 40 طن "كيماويات زراعية" داخل ذات المخزن بالمخالفة للاشتراطات الصحية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بالقاهرة.



