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بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت مستشفى دكرنس بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، فعاليات تلقى جرعات لقاح فيروس كورونا - كوفيد 19 للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي والكبد والقلب وقساطر المخ والقلب بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.

وتلقى التطعيم مجموعة من الأطقم الطبية والمواطنين بعد تجهيزهم وخضوعهم لبعض الفحوصات الطبية قبيل التطعيم، للاطمئنان على صحتهم قبل تلقى التطعيم ولمتابعة حالتهم بعد التطعيم.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان التطعيم بالمجان وبشكل متصل دون انقطاع على مدار الأسبوع وأيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا بمركز اللقاح بمستشفى دكرنس.

وأشار "مكى" إلى أنه سوف يتم تطعيم المواطن الذي سجل بنفسه على موقع الوزارة وتلقي رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط وبالنسبة لغير القادرين على التسجيل فيرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.

ودعا "مكي" جميع الاطقم الطبية والمواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح اضغط هنا

​يذكر أنه تم اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بالمدن الآتية (طلخا، المنزلة، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، ميت غمر،) بالإضافة الى مركز اللقاح بالمستشفى الدولي بالمنصورة.
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)
بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)

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