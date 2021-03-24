الحكومة تحدد شروط الحصول على الحافز الأخضر لإحلال السيارات للعمل بالغاز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بشأن تنفيذ مبادرة منح الحافز الأخضر لمالكي السيارات الأجرة والميكروباص التي تعمل بالأجرة والملاكي التي مضت على صنعها 20 سنة مقابل إحلالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.



وتضمن القرار، شروط التمتع بالحافز الأخضر والتي منها أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، وأن يتقدم مالك السيارة القديمة بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به.



ونشر القرار بجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم.

