Advertisements

الحكومة تحدد شروط الحصول على الحافز الأخضر لإحلال السيارات للعمل بالغاز

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بشأن تنفيذ مبادرة منح الحافز الأخضر لمالكي السيارات الأجرة والميكروباص التي تعمل بالأجرة والملاكي التي مضت على صنعها 20 سنة مقابل إحلالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.

وتضمن القرار، شروط التمتع بالحافز الأخضر والتي منها أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، وأن يتقدم مالك السيارة القديمة بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به.

ونشر القرار بجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم.

أخبار تهمك

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 16 ساعة

البدري يحدد كابتن منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 21 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ ساعة

تعرف على ثلاثي الهجوم في تشكيل منتخب مصر ضد كينيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها