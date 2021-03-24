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ضبط ٦٢٩٢ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٦٢٩٢ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(٢٥٥٤) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٢٥٤) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٢١) مخالفة موقف عشوائى، و(٣٠) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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