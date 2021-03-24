حسني شتا يكشف عن حلم جمعه بالفنان الراحل حسن حسني ويُعلق :"وحشنا ياعم الكوميديا"





أعرب الفنان حسني شتا عن اشتياقه الشديد للفنان الراحل حسن حسني، مُشير إلى أنه شاهده أمس في منامه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر حسني شتا صورة له برفقة الفنان الراحل حسن حسني، وعلق عليها قائلاً :"شوفت عم حسن حسني في الحلم امبارح، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة".



وتابع حسني شتا قائلاً :"وحشنا والله ياعم الكوميديا وربنا يكتبلك بكل ضحكة وابتسامة رسمتها علي وشوش الناس وفرحت قلوبهم يكتبلك بيها حسنة ومغفرة، الله يرحمك ويحسن إليك".



وفي سياق آخر، يُعرض للفنان حسني شتا حاليًا عبر قناة"ON" مسلسل "في يوم وليلة"، وهو بطولة أحمد رزق، صلاح عبدالله، آيتن عامر، عابد عناني، داليا مصطفى، محمد مهران، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، مؤمن نور، محمد جمعة، حسني شتا، ولاء الشريف، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.