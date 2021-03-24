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حملة أمنية مكبرة بسوهاج لاستهداف حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بمشاركة وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى بحملة أمنية مكبرة إستهدفت إحدى القرى بدائرة مركز شرطة طهطا.

أسفرت جهودها عن ضبط (10 بنادق آلية - ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة بداخلهما عدد (9) فرد محلى بحوزة 12 متهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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