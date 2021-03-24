الصحة العالمية: انتشار شلل الأطفال في طاجيكستان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن انتشار مرض شلل الأطفال في طاجيكستان، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، صُنف الوضع على أنه طارئ، وفي المستوى الثاني من الصعوبة.

وتم الإبلاغ عن عن أربع حالات مرضية في طاجيكستان لدى أطفال مصابين بفيروس شلل الأطفال المنتشر في البلاد من النوع الثاني "cVDPV2".

وكانت منظمة الصحة العالمية، استعرضت في 18 مارس المعلومات المتعلقة بحالات "cVDPV2" المكتشفة في طاجيكستان وصنفت الوضع على أنه حالة طوارئ من المستوى 2.