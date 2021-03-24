مصر علي اعتاب الموجة الثالثة وتحذير عاجل.. 5 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

أدلي الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، عدة تصريحات مهمة بشأن الوضع الوبائي، وابرزها مصر علي اعتاب الموجة الثالثة وتحذير عاجل لهذة الفئات



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات مستشار الرئيس للشؤون الصحية:



تحذير عاجل لهذه الفئات:



عقب الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على تأثير الأجواء المحملة بالأتربة على مرضى الجهاز التنفسي، قائلًا: "الجو صعب، ويؤثر تأثير سلبي بصورة كبيرة جدًا على من يعاني من حساسية في الأنف أو أمراض تنفسية أخري".



وتابع أن الجو المحمل بالأتربة يؤدي إلى تهيج في الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي سواء في الانف، او الشعب الهوائية، وهذا مزعج جدًا لصحاب الامراض التنفسية.



ولفت إلى أن مرضى الربو الشعبي او الحساسية إذا استطاعوا عدم الخروج من المنزل في هذه الفترة، فهذا يعد انجازًا كبيرًا جدًا، وإذا اضطر للخروج، فعليه أن يرتدي كمامة قماش تحت الكمامة الطبية، لمنع دخول الاتربة إلى الجهاز التنفسي.





سلالات جديدة لفيروس كورونا:



وكشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، حقيقة تحور فيروس كورونا، ووجود أعراض أكثر خطورة للإصابة بالفيروس ومدى وجود سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر.



واستكمل "إننا نتابع بدقة طبيًا وفنيًا وعلميًا الحالات المصابة في مصر ونوعيتها وعددها ومدى شدة المرضى، مشددًا على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي أعراض أخرى للإصابة بالفيروس غير الأعراض التي سجلت خلال العام الماضي وبنفس الدرجات، مستدلًا على ذلك بأن العدد الأكبر من الحالات يتم علاجه منزليًا تحت ملاحظة طبية".



مصر على أعتاب الموجة الثالثة:



وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن مصر على أعتاب الموجة الثالثة لفيروس كورونا مبني على رؤية واضحة علمية وطبية، ومتابعة لما يحدث في العالم، وتطور زيادة عدد الحالات، موضحًا أن كثير من دول العالم دخلت في الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وأن مصر في حالة تذبذب في عدد الحالات، وظهور الموجة الثالثة احتمالية واردة، ولكننا نسعى لأن تكون هذه الموجة أقل حدة وشراسة وعددًا من الموجات السابقة.



مصر تسعي لتوفير اللقاحات:



وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الدولة توفر لقاحات كورونا بكميات متتالية، وجزء كبير منها قادم من الصين، لافتًا إلى أن هناك 300 ألف جرعة جديدة وصلت الخميس الماضي، وكان لدينا ما يقرب من 500 ألف جرعة، منوهًا بأن وزارة الصحة فتحت التسجيل للمواطنين للحصول على هذا الطعم للفئات المستحقة.



وأردف أن جميع اللقاحات التي تصل مصر تم التأكد من تسجيلها في بلد المنشأ، وتم إجراء تجارب سريرية عليه، وعندما يصل لمصر تقوم هيئة الدواء المصرية بفحص اللقاح علميًا وفنيًا للتأكد من صلاحيتها، وإعطاءه التسجيل السريع.







مناشدة عاجلة لهذه الفئات المستحقة:





وناشد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الفئات المستحقة بأخذ التطعيم؛ لكونه يساهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا من ناحية، ويقلل حجم الفيروسات المنتشرة من ناحية أخرى، كما أنه يقلل المضاعفات الخطيرة للفيروس، موضحًا أنه ابتداءً من 30 مارس ستصل دفعات متتالية من مؤسسة جافي العالمية المنوط بها توزيع اللقاح.



