سقوط سيدة لاتهامها بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم بالإسكندرية

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ) و(3) آخرين، بقيام سيدة بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.



أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وعن قيام (سيدة، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، والحصول من الشاكين على مبلغ مالى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقانون، كما أشارت التحريات أن المذكورة محبوسة حاليًا بقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية على ذمة إحدى القضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



