Advertisements

المحرصاوي: نعقد دورات تدريبية عدة في التحول الرقمي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على التعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مؤكدًا على أن هذا التعاون قديم ووطيد منذ تأسيس المنظمة عام 2006م.

وأوضح رئيس الجامعة خلال لقاء جمع بين قيادات الجامعة والمنظمة ضم كلا من: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والسيد أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، أن الجامعة والمنظمة يعملان وفق المخطط الإستراتيجي لرؤية مصر 2030م.
 
وأوضح رئيس الجامعة أن هناك جهودًا عظيمة بذلت على جميع الأصعدة في إطار التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر قامت بإنشاء داتا سنتر بهدف ربط جميع قطاعات الجامعة ببعضها البعض؛ سواء في القاهرة أو في الأقاليم، بحري بطنطا وقبلي بأسيوط، لافتًا إلى أن الجامعة وضعت في مخططها الإستراتيجي إنشاء أربعة آلاف نقطة اتصال تغطي جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأضاف رئيس الجامعة أن هناك رؤية للجامعة تتضمن تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بمختلف الكليات وتأهيلهم وذلك في إطار التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسابق الزمن من أجل أن تصبح جامعة ذكية، تدار إلكترونيًّا بالتعاون مع إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والتوسع في برنامج سفراء الأزهر الذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والخريجين؛ تلبية لسوق العمل خلال المرحلة المقبلة.

أخبار تهمك

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

البدري يحدد كابتن منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على ثلاثي الهجوم في تشكيل منتخب مصر ضد كينيا

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ ساعتين و 52 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها