برومو مسلسل "نسل الأغراب" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدات عبر"يوتيوب"





تصدر مسلسل "نسل الأغراب"المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدات على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة أمس البرومو الرسمي الخاص بالعمل، والذي ظهر فيه أحمد السقا وأمير كرارة بالشكل الصعيدي الملفت الذي أظهر العداوة بينهما.



مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجمين أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجي.



ويعتبر مسلسل "نسل الأغراب"، التعاون الأول بين أمير كرارة وأحمد السقا في الدراما التلفزيونية بعد تقديمهم العديد من الأعمال في السينما، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، كما أنه يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية.