Advertisements

بعد رحيل وزير المالية الإماراتي.. تعرف على نجاحات شقيق حاكم دبي في الإمارات

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
عُرف بإنجازاته العريقة، ومسيرته الهامة، حيث تلقى العديد من المناصب المهمة في الإمارات ودبي، منها نائب حاكم دبي، إنه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير مالية الإمارات، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 75 عامًا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مسيرة وزير المالية الإماراتي بعد رحيله.

مسيرة عريقة
تميز الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بمسيرة عريقة حيث تقلد العديد من المناصب القيادية في الإمارات، استهلها بالعمل في منصب رئيس بلدية دبي في منتصف الستينات، حتى تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة في أول حكومة اتحادية برئاسة شقيقه الشيخ مكتوم بن راشد، عقب إعلان الاتحاد في 2 ديسمبر 1971م.

كما شغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد أسبوع من إعلان الاتحاد، حتى وفاته في 24 مارس 2021م.

عطاء متواصل
وعُرف عنه اهتمامه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

رحيله
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي الأربعاء، في تغريدة على تويتر إن نائبه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير مالية الإمارات توفي.

ووُلد الشيخ حمدان بن راشد، في 25 ديسمبر عام 1947 في دبي، ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية والثانوية في ثانوية دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج، وفقا لموقع بلدية دبي.

وحصل بن راشد عام 2006 على 3 شهادات فخرية من الكلية الملكية البريطانية، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.

وترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى، ومن أهمها: بلدية دبي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.

أخبار تهمك

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات

البدري يحدد كابتن منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على ثلاثي الهجوم في تشكيل منتخب مصر ضد كينيا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيله الـ28.. تعرف على انجازات الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

الإمارات: محمد بن راشد يطلق منصة "مدرسة" للتعليم الإلكتروني العربي

حاكم دبي يحتفل بعقد قران 3 من أبنائه في يوم واحد

الإمارات تحتفل بزفاف أبناء محمد بن راشد اليوم

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها