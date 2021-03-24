بعد رحيل وزير المالية الإماراتي.. تعرف على نجاحات شقيق حاكم دبي في الإمارات

عُرف بإنجازاته العريقة، ومسيرته الهامة، حيث تلقى العديد من المناصب المهمة في الإمارات ودبي، منها نائب حاكم دبي، إنه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير مالية الإمارات، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 75 عامًا.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مسيرة وزير المالية الإماراتي بعد رحيله.



مسيرة عريقة

تميز الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بمسيرة عريقة حيث تقلد العديد من المناصب القيادية في الإمارات، استهلها بالعمل في منصب رئيس بلدية دبي في منتصف الستينات، حتى تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة في أول حكومة اتحادية برئاسة شقيقه الشيخ مكتوم بن راشد، عقب إعلان الاتحاد في 2 ديسمبر 1971م.



كما شغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد أسبوع من إعلان الاتحاد، حتى وفاته في 24 مارس 2021م.



عطاء متواصل

وعُرف عنه اهتمامه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.



رحيله

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي الأربعاء، في تغريدة على تويتر إن نائبه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير مالية الإمارات توفي.



ووُلد الشيخ حمدان بن راشد، في 25 ديسمبر عام 1947 في دبي، ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية والثانوية في ثانوية دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج، وفقا لموقع بلدية دبي.



وحصل بن راشد عام 2006 على 3 شهادات فخرية من الكلية الملكية البريطانية، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.



وترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى، ومن أهمها: بلدية دبي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.