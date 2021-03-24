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سلسلة قوافل الخير تنطلق بقرى مبادرة "حياة كريمة" بشربين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبدء فى اطلاق سلسلة قوافل الخير بقرى شربين التى تشملها مبادرة حياة كريمة وذلك بمشاركة الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدات المالية والعينية للاسر المستحقة بالقرى ال 26 التى تشملها المبادرة.

و قال الدكتور وائل عبد العزيزوكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم اطلاق القافلة الاولي من سلسلة المبادرات المشار اليها يوم الجمعة القادمة وسيكون مقر القافلة لتغطية القرى المستهدفة بموقع يتوسط القرى بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية كفر الترعة القديم.


و أضاف "عبدالعزيز" تشمل القوافل مساعدات مالية مقدمة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن، ومؤسسات وجمعيات الاصلاح ودار الوفاء والفرقان وجنتى ورسالة والجمعية الشرعية وتبلغ تكلفتها مايقرب من 100 ألف جنيه، بالاضافة الى المساعدات العينية وتضم شنط مواد غذائية ويتم التوزيع على الحالات التى تم حصرها من اليتامى والارامل والمرضى والمسنين بالقرى المذكورة.
و أشار "عبدالعزيز" إلى ان المناطق المستهدفة بالقافلة الاولى هى نطاق وحدات التضامن الاجتماعى بقرى "دنجواي وكفر الترعة القديم ورأس الخليج وكفر الترعة الجديد والضهرية وكفر الشيخ عطية وجميع التوابع للقرى المشار اليها".


و تابع: كما سيتم تسليم مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة تشمل احزمة طبية وكراسى متحركة واطراف صناعية وسماعات طبية، كما تقوم جمعية رعاية مرضى الكبد بتنفيذ قافلة طبية للكشف الشامل على امراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمعدة والقولون وعمل الاشعات والتحاليل اللازمة وصرف الادوية بالمجان والتحويل للمستشفيات الجامعية ومنح كروت متابعة شهرية للعلاج.

و أضاف "عبدالعزيز" تتضمن قافلة الخير تدخلات التمكين الاقتصادي من خلال جمعيتي صناع الحياة وجنتى بتنفيذ مشروعات تنمية موارد وتنفيذ ندوات التوعية الصحية بالصحة الانجابية والاسعافات الاولية والكشف المبكر لسرطان الثدي وغيرها.

يذكر ان المشروع القومي لتطوير القرى ضمنها 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية بتكلفة تقديرية تزيد على 3 مليار جنيه وهناك تضافر لجهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتهاء من اعمال التطوير للقرى خلال عام 2021.

​ وتشمل المبادرة قرى" ابو جلال والاحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواي ورأس الخليج وكفر ابو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسي وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق".

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