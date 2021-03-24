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بلجيكا تعلن عن اكتشاف سلالة جديد من فيروس كورونا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات في بلجيكا، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا مثل السلالات الإنجليزية أو الجنوب إفريقية أو البرازيلية.

 

وقالت السلطات البلجيكية، إنه تم التعرف على سلالة جديدة لـ"كوفيد-19" تدعى "B.1.214"، بواسطة باحث في مختبر تحليل تابع لجامعة لييج، لكن لا يوجد مؤشر في الوقت الحالي ما إذا كانت هذه السلالة أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة.

 

وأشار أستاذ علم الوراثة البشرية، لفنسنت بورز، إلى أنه  تم التعرف على السلالة "B.1.214" قبل شهرين من قبل كيث دوركين، أحد الباحثين في الجامعة البلجيكية لييج.

 

وأوضح أستاذ علم الوراثة البشرية: "لا يوجد دليل حتى الآن على أن السلالة B.1.214 أكثر فتكا من السلالة الأصلية، ويمكن اكتشافها بواسطة تفاعل البوليميراز المتسلسل".

 

وأضاف بورز: "هناك 9 نيوكليوتيدات إضافية على بروتين سبايك. تمت إضافة 9 تسلسلات من الحمض النووي الريبي، وتم تمييز المتغيرات الإنجليزية والجنوب إفريقية والبرازيلية فقط من خلال تغيير النيوكليوتيدات في بروتين سبايك".

 

وتابع أن التداعيات الوظيفية لهذا الفيروس غير معروفة حتى الآن، ومن هنا تأتي أهمية مراقبته، لكن دون قلق أو فزع.

 

ويذكر أنه من أصل 2000 تسلسل تم تحليله في بلجيكا، كشف عن حوالي 80 تسلسلا متحورا، وأحد هذه المتغيرات موجود أيضا في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا.

 

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