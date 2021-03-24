الإسكان: العمل بالعاصمة الإدارية يسير على مدار 24 ساعة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن العمل بالعاصمة الإدارية يسير على مدار 24 ساعة، وجميع الشركات تعمل ورديتين أو 3 ورديات، موضحًا أنه تم الانتهاء من اول حي سكني بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية نحو 25 ألف وحدة سكنية، وبعض المواطنين استلموا وحداتهم ويقيموا بها حاليًا.



وأضاف "عباس"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن هناك أحياء أخرى انتهت بالكامل ويتبقى تنسيق الموقع وأعمال الطرق بها، منوهًا بأنه خلال 30 يونيو سيتم الانتهاء من حيين آخرين او 3 أحياء، موضحًا أن مباني الحي الحكومي انتهت بالكامل، وجاري فرش المباني الحكومية، وتم الانتهاء من تنسيق الموقع، وجاري تنفيذ أعمال الطرق.



وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن العاصمة الإدارية ليست خاصة بفئة معينة وإنما يوجد بها إسكان لجميع الفئات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من10 آلاف وحدة وجار العمل في 10 آلاف آخرين للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ونوه، بأن هناك مخطط استراتيجي للإسكان حتى عام 2052 يمكن من خلاله استيعاب أكثر من 160 مليون مواطن، طبقًا للزيادة السكانية المتوقعة.

