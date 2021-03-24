ياكيني يعود لتدريب فيورنتينا بعد رحيل برانديلي

عاد جيوسيبي ياكيني إلى منصب المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، بعد استقالة تشيزاري برانديلي أمس الثلاثاء، من المنصب الذي تولاه خلفاً لياكيني في وقت سابق من الموسم الجاري.







وذكر النادي في بيان عبر موقعه اليوم الأربعاء: "فيورنتينا يمكنه الإعلان عن عودة بيبي ياكيني لتولي مسؤولية الفريق الأول".







وكان ياكيني قد أقيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن قاد الفريق في سبع مباريات خلال الموسم.







ولعب ياكينى ضمن صفوف فيورنتينا بين عامي 1989 و1994، وتولى تدريب الفريق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 خلفاً لفينتشينزو مونتيلا.







وأعلن برانديلي عن استقالته من المنصب مرجعاً السبب في ذلك إلى "محنة شديدة" يعيشها.







ويحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر في الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط، وذلك قبل عشر مراحل من نهاية المسابقة.