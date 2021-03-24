Advertisements

ياكيني يعود لتدريب فيورنتينا بعد رحيل برانديلي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
Advertisements
عاد جيوسيبي ياكيني إلى منصب المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، بعد استقالة تشيزاري برانديلي أمس الثلاثاء، من المنصب الذي تولاه خلفاً لياكيني في وقت سابق من الموسم الجاري.



وذكر النادي في بيان عبر موقعه اليوم الأربعاء: "فيورنتينا يمكنه الإعلان عن عودة بيبي ياكيني لتولي مسؤولية الفريق الأول".



وكان ياكيني قد أقيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن قاد الفريق في سبع مباريات خلال الموسم.



ولعب ياكينى ضمن صفوف فيورنتينا بين عامي 1989 و1994، وتولى تدريب الفريق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 خلفاً لفينتشينزو مونتيلا.



وأعلن برانديلي عن استقالته من المنصب مرجعاً السبب في ذلك إلى "محنة شديدة" يعيشها.



ويحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر في الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط، وذلك قبل عشر مراحل من نهاية المسابقة.

أخبار تهمك

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يحدد كابتن منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 16 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ثلاثي الهجوم في تشكيل منتخب مصر ضد كينيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

منذ ساعتين و 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها