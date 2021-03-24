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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة المريخ

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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 يرحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى السودان لمواجهة المريخ على ملعبه، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد حسم مواجهة المريخ السوداني في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد المريخ السوداني، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مساء يوم 2 أبريل المقبل.

وفي سياق متصل، حقق الأهلي فوزا غاليا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على مستضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب المجموعة الأولى التي يتواجد بها الأهلي، قبل إنطلاق منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

1- سيمبا التنزاني 10 نقاط

2- الأهلي 7 نقاط

3- فيتا كلوب 4 نقاط

4- المريخ السوادني نقطة واحدة.

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