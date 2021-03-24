Advertisements

ئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يقود حملة لرفع الإشغالات بالتجمع الأول

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

قاد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حملة مكبرة على الإشغالات والتعديات بمركز خدمات البنفسج بالتجمع الأول بالمدينة، حيث جاءت الحملة تحت إشراف المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، والعميد هشام مهدي، المشرف على إدارة أمن المدينة و بالتنسيق مع شرطة المرافق.

‏وأوضح المهندس أمين غنيم، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع أنشطة مخالفة، حيث تم استغلال أحد البدرومات كمخبز بالمخالفة للقانون، كما تم استغلال الردود بالكامل بالمخالفة وتعريض المول للخطر من غلق جميع الممرات، مما يعيق الحركة في حالات الطوارئ، وتم مصادرة الإشغالات والمضبوطات بمخازن الجهاز.

وأصدر المهندس أمين غنيم تعليماته لمسئولي الجهاز بمراجعة كافة البدرومات بالمولات، والتأكد من خلوها من أي نشاط غير المصرح به، وفتح جميع الممرات بالمولات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفة.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الجهاز أنه تم شن حملة ليلية بذات المنطقة للتأكد من عدم عودة المخالفات مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة كافة المخالفات مرة أخرى.

من جانبها، كلفت المهندسة مروة حسين، مسئولي إدارة الطرق بإعادة رسم الطريق وتحديد الممرات ورسم الرصيف لمنع المخالفين من استغلال الممرات مرة أخرى، وكذا المتابعة على مدار الساعة.​


أخبار تهمك

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 21 ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يحدد كابتن منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على ثلاثي الهجوم في تشكيل منتخب مصر ضد كينيا

منذ أقل من ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها