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منة فضالي تُهنئ صناع مسلسل "نسل الأغراب" بعد طرح البرومو الرسمي الخاص بالعمل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة منة فضالي على تهنئة صناع مسلسل "نسل الأغراب" بعد طرح البرومو الرسمي الخاص بالعمل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي البورمو الخاص بمسلسل "نسل الأغراب"، وعلقت عليه قائلة:" نسل الأغراب رمضان 2021، مبروك للجميع".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجمين أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجي.

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