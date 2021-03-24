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محمد بن راشد يؤدي صلاة الجنازة على شقيقه الشيخ حمدان بن راشد

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:33 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
وكالات
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أفاد ديوان حاكم دبي، اليوم الأربعاء، بأن الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، أدى صلاة الجنازة على جثمان شقيقه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فى مسجد زعبيل.

 

واقتصرت صلاة الجنازة على أفراد العائلة فقط، نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة، وبسبب الإجراءات الاحترازية.

 

وأعلن ديوان حاكم دبي، أنه ستقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب فى عموم مساجد الدولة.

 

وكان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبى أعلن صباح اليوم الأربعاء، وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد.

 

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، الشيخ حمدان، وزير المالية، وذلك فى تغريدة عبر حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

 

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