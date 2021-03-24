Advertisements

طرح تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وحضانة وسوق تجارية بمدينة ملوي الجديدة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم طرح تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلاً، وحضانة، وسوق تجارية نموذج 8 محال، بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود، أن طرح تنفيذ المباني الخدمية بالمرحلة الأولى من المدينة يتزامن مع تنفيذ أعمال البنية التحتية، والمشروعات السكنية ومنها مشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، وذلك لتوفير الخدمات المختلفة، مشيراً إلى أنه سبق طرح عدد 204 قطع أراضٍ خلال شهر يونيو من العام الماضي، وجارٍ التجهيز لطرح آخر قريباً. 

وأكد المهندس أشرف فتحي محمود، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة، لا سيما المشروعات التنموية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالصعيد.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة نائب حاكم دبى الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ثلاثي الهجوم في تشكيل منتخب مصر ضد كينيا

منذ أقل من ساعة

"حطتله سم في الزبادي".. مفاجآت في قضية قتل سيدة على يد صديقتها وزوجها بالطالبية

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية.. وتحذر من تخفيف الملابس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعدام شنقا لسفاح الجيزة "قذافي فراج" لقتل صديقة رضا

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ ساعة

البدري يحدد كابتن منتخب مصر ضد كينيا في تصفيات أمم إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:44 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

11:29 ص

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

09:01 ص

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

08:24 ص

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها