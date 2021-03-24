طرح تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وحضانة وسوق تجارية بمدينة ملوي الجديدة





أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم طرح تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلاً، وحضانة، وسوق تجارية نموذج 8 محال، بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.





وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود، أن طرح تنفيذ المباني الخدمية بالمرحلة الأولى من المدينة يتزامن مع تنفيذ أعمال البنية التحتية، والمشروعات السكنية ومنها مشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، وذلك لتوفير الخدمات المختلفة، مشيراً إلى أنه سبق طرح عدد 204 قطع أراضٍ خلال شهر يونيو من العام الماضي، وجارٍ التجهيز لطرح آخر قريباً.





وأكد المهندس أشرف فتحي محمود، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة، لا سيما المشروعات التنموية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالصعيد.